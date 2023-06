Tak ubrana Justyna Steczkowska wystąpiła w TVP. Gwiazda tłumaczy się z napisu na koszuli

Justyna Steczkowska pojawiła się na scenie w trakcie 60. festiwalu w Opolu. Śpiewała 10 i 11 czerwca. Za każdym razem wychodziła do publiczności ubrana tak, by jej stylizacja pasowała do koncertu. To, co miała na sobie podczas pierwszego z występów, zelektryzowało internautów. Piosenkarka pokazała się bowiem w białej koszuli z hasłem napisanym czerwoną szminką. Brzmiało "myśl samodzielnie".