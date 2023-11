Kabareciarze wydali oświadczenie. Nie mają nadziei na współpracę z Polsatem

Jeśli ktoś jeszcze liczył na powrót kabaretów na antenę Polsatu, to mamy złą wiadomość. Robert Korólczyk wydał oświadczenie, z którego wynika, że taka opcja nie wchodzi już w grę. "Robiliśmy to jak najlepiej potrafiliśmy do samego końca" - pisze kabareciarz.