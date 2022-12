Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakochana? Ekspertka polecała jej psychoterapię

Justyna przez kilka odcinków "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazywała kilka swoich "wersji osobowości". Raz lgnęła do Przemka, innym razem odrzucała go. Do kamery wyznała raz, że uważa, że mężczyzna jest w niej po uszy zakochany, innym razem, że Przemek jest w programie dla sławy i pieniędzy. Do historii programu przejdą jej tyrady o pieniądzach, zmiany zdania co do miejsca życia, reakcja na to, że Przemek ją raz czymś zaskoczył... Rzadko się zdarza, by widzowie kibicowali rozwodowi, ale gdy Justyna zerwała z telewizyjnym mężem przez SMS-a, gratulowali mu uwolnienia się z toksycznej relacji.