Koledzy Przemka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mieli litości dla Justyny. "Priorytetem była jej osoba"

- Priorytetem była jej osoba. Pierwsze nasze spotkanie po ślubie, po ich powrocie z tygodnia miodowego, wyglądało tak, że tutaj siedzieliśmy z Przemkiem i jeszcze jednym kolegą, rozmawialiśmy. Dopóki Justyna mówiła, to jakoś to wyglądało, ale jak ktoś inny próbował się wtrącić, po prostu dojść do słowa, to ona momentalnie traciła uwagę, czekała 20-30 sekund, wcinała się w rozmowę i mówiła dalej o swoich tematach. Czyli jej tematy spoko, tematy innych ludzi, żeby się poznać, pogadać to już nie do końca - powiedział Piotr.