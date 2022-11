"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna zerwała z Przemkiem. "Wszystko zakończyło się przez SMS"

- Przyjeżdżałem praktycznie co tydzień do Warszawy, Justyna do Poznania za bardzo nie przyjeżdżała. Miałem do niej przyjechać, kupiłem bilety, zadzwoniła, że nie mam przyjeżdżać. Przez dwa dni nie rozmawialiśmy, telefonów nie odbierała, napisała, że mam ją zostawić w spokoju, nie dzwonić, nie chce ze mną rozmawiać, bo nie lubi rozmawiać. To wszystko zakończyło się przez SMS - wyznał Przemek w dodatkowym odcinku.