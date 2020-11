Joanna Krupa czyta z promptera w "Top Model". Nawet wtręty po angielsku

Joanna Krupa, jedna z jurorek programu "Top Model", słynie ze swoich problemów z polskim językiem i wtrącania angielskich słów tam, gdzie jej pasuje. Gwiazda od dawna mieszka w USA. Angielskie wtręty to jej znak rozpoznawczy. Polscy widzowie polubili zabawnie brzmiące zdania, jak "twoje oczy są hipnotizing" czy "show me, co potrafisz". Ale okazuje się, że w programie te wypowiedzi nie są tak spontaniczne, jak mogłoby się wydawać.