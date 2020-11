Finał "Top Model" w atmosferze skandalu. Znamy zwycięzcę!

Drugie miejsce należy do Patrycja Sobolewskiej. Młoda blondynka zachwycała podczas nagiej sesji i zdjęć pokazujących biżuterię. Nim doszła do finału, dwa razy podwinęła się jej noga. Ponieważ nie umie pływać, nie poradziła sobie z ekstremalnej sesji pod wodą. Wtedy do programu przywrócił ją Michał Piróg. Jak sama przyznała, był to dla niej przełomowy moment. Potem, gdy dostała się już do półfinału, okazało się, że ma dodatni wynik testu na koronawirusa. Przez chwilę nie było wiadomo, czy uczestnicy, których pokonała pandemia, będę mieli w ogóle szansę zawalczyć o finał.