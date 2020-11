"Top Model": z programu wycięto D'Angelicę. Montażyści pracowali całą noc?

Ostatnie godziny były dla montażystów programu " Top Model " wyjątkowo intensywne. Po tym, jak producenci wyrzucili z programu Dominica D'Angelicę, trzeba było usunąć wszelkie ślady jego obecności w programie. Wycięto go nie tylko z czołówki, lecz także z nagrań, jakie miały miejsce w Bieszczadach, gdzie robiono sesję do ostatniego odcinka.

Fani zauważyli zabiegi montażowe. Na Twitterze pojawiły się komentarze: "bardzo dobrze, że wycięli Dominica, ale i tak mnie to śmieszy, te zbliżenia żeby nie było go widać i te dziwne kadry", "śmiesznie to wyglądało, jak wycięli Dominica z kadru, chociaż ewidentnie było widać, że stoi z nimi w czwórce", "wycięli Dominica w każdy możliwy sposób, chociaż tyle dobrego zrobili". "Hit, że wycięli Dominica z wszystkich materiałów, jakby nie istniał. Logiki brak".