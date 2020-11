"Wiadomości" znowu zaatakowały. "To nie pierwszy skandal obyczajowy w TVN"

W przygotowanym przez Jakuba Krzyżaka materiale zrelacjonowano sprawę Dominica D’Angelica . TVP wspomina o tym, że łatwo było sprawdzić, że D’Angelica był skazany za "seks z nieletnią dziewczynką". "Informacja o tym znajduje się na oficjalnych stronach sądu hrabstwa Amador w Kalifornii. Co więcej, o fakcie skazania mężczyzny TVN miał być informowany już w sierpniu przez Operation Care, amerykańską fundację zajmującą się pomocą osoba pokrzywdzonym w przestępstwach seksualnych" – informuje stacja.

W następnej kolejności TVP przeszło w uderzanie w celebrytów związanych rzecz jasna z TVN. Nie mogło zabraknąć analogii z Romanem Polańskim. "Skrajna hipokryzja. Było to już widać przy Polańskim, kiedy stosowano dwie miary. Że z jednej strony ksiądz pedofil to coś bardzo złego, reżyser pedofil uznany w Hollywood to w zasadzie nic się nie stało. A dzisiaj mamy powielenie tego modelu" – powiedział Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej".