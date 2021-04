Jest petycja do TVP. Chodzi o program Jana Pospieszalskiego

W ostatnich dniach głośno jest o programie Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać" . W jednym z odcinków talk-show krytykowano działania rządu w walce z pandemią. Negatywne opinie o podejmowanych krokach przez PiS nie spodobały się posłance partii Joannie Lichockiej . Uznała, że goście rozpowszechniali nieprawdziwe i niezweryfikowane informacje. Wysłała list do prezesa TVP Jacka Kurskiego z prośbą o interwencję.

"Apelujemy do prezesa TVP Jacka Kurskiego o przywrócenie na antenę programu Jana Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” i głośno sprzeciwiamy się blokowaniu pluralizmu w telewizji publicznej" - czytamy na stronie petycji. Jej treść jest też adresowana do Lichockiej.

Według autorów TVP, blokując talk-show, nie spełnia swojej misji. "Media publiczne mają, wedle założeń, do spełnienia ważne zadanie. Kryje się ono pod tajemniczym słowem 'misyjność'. A to nie tylko realizacja wartościowych kulturowo i mało popularnych projektów. To także dbałość o pluralizm w debacie publicznej. Misją telewizji publicznej powinno być "prezentowanie różnych poglądów i swoboda wypowiedzi" - stwierdzili. Dodali też, że widzą, że TVP za prezesury Kurskiego "ma z tym wyraźny problem".