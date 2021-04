Redakcja "Warto rozmawiać" zareagowała na decyzję Komisji Etyki TVP. Nie zgadzają się z nią

Fanów programu "Warto rozmawiać" w miniony poniedziałek 19 kwietnia czekało rozczarowanie. Publicystyczna audycja nie trafiła na anteny TVP, a sam prowadzący Jan Pospieszalski miał dowiedzieć się o zdjęciu programu z ramówki na kilka minut przed jej startem. Prawdopodobnie jest to efekt medialnego poruszenia, które wywołał poprzedni odcinek.

Po jego obejrzeniu posłanka PiS Joanna Lichocka wystąpiła z pismem do prezesa TVP Jacka Kurskiego oraz Rady Mediów Narodowych, twierdząc, że "program był jednostronny i nierzetelny, a jego celem było uderzenie w zaufanie do szczepień, stosowania obostrzeń i metod leczenia chorób wywołanych COVID-19".

Oni się zaszczepią. Gwiazdy nie mają wątpliwości

We wtorek 20 kwietnia na posiedzeniu Komisji Etyki TVP stwierdzono, że odcinek "Warto rozmawiać" z dnia 12 kwietnia naruszał "zasady etyki dziennikarskiej obowiązujące w Telewizji Polskiej” . Jednak redakcja programu nie zamierza zgodzić się z tą decyzją.

"Redakcja programu 'Warto rozmawiać' nie przyjmuje do wiadomości orzeczenia Komisji Etyki TVP z 19.04.2021. W naszej ocenie orzeczenie to wydane zostało z pominięciem procedur, które zakładają wysłuchanie wszystkich stron prowadzonego postępowania. Prowadzący i producent programu nigdy nie zostali wezwani przed Komisję, by złożyć wyjaśnienia w sprawie programu z 12.04.2021 r." - napisano na facebookowym fanpage'u programu.