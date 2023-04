Jakimowicz zupełnie odleciał. Tak pisze o Woźniak-Starak i TVN

" […] widać, że kompletnie nie wiedzą, co one symbolizują i po co one są. Oni sobie z tego robią po prostu jaja. I Szulim mówi, że ona nie wie, czy z taką palemką ksiądz by jej nie wyrzucił z kościoła. Dla tych wszystkich hipokrytów wartości chrześcijańskie czy nasze święta są tylko po to, aby sobie zdjęcie zrobić, aby zdobyć kolejne lajki. Nie ma to nic wspólnego z tym, z czym powinno mieć" - piekli się Jakimowicz.