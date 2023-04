Agnieszka Woźniak-Starak ze święconką. Tylko spójrzcie na jej strój

Agnieszka Woźniak-Starak nie mówi o swojej wierze zbyt często. W wywiadzie, którego udzieliła "Pani" w 2020 r. wspomniała: - Myślę, że w jakimś sensie nawróciłam się na wiarę. Nie katolicką, bo nie wierzę w Kościół katolicki jako instytucję, ale na pewno uwierzyłam, że życie nie kończy się tu i teraz, że to wszystko musi mieć jakiś głębszy sens, wyższy cel. […] Piotrek zawsze będzie we mnie żył. Ale chcę iść do przodu.