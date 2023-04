Małgorzata Rozenek o krytyce widzów "Dzień dobry TVN". "Mój głos do tej pory nigdy nie był problemem"

Małgorzata Rozenek rozpoczęła pracę w "Dzień dobry TVN" pod koniec sierpnia 2022 roku. Jej progres w roli gospodyni show bez wątpienia jest zauważalny przez wielu, jednak wciąż istnieje grupa widzów, którym żona Radosława Majdana nie odpowiada w roli prowadzącej śniadaniówki. Na profilach w social mediach "Dzień dobry TVN" często pojawiają się zarzuty, że prezenterka ma... nieodpowiedni głos do prowadzenia tego typu programu. Co na to Rozenek? - Nie było niczego na temat mojego głosu, dopóki nie zaczęłam prowadzić "Dzień dobry" (...) Pracuję nad nim - powiedziała nam Małgorzata. Gwiazda TVN zdradziła również, którzy prowadzący "Dzień dobry TVN" okazali jej wsparcie, gdy na początku musiała mierzyć się z ogromem hejtu ze strony widzów programu oraz czy czuje się na niższej pozycji, niż reszta prezenterów śniadaniówki. Rozenek zdradziła również, jak w nowej roli odbiera ją... jej ukochana mama. Zobaczcie nasz materiał wideo.