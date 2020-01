"Yellowstone": Kevin Costner powraca jako John Dutton

Premiera 7 stycznia, we wtorek na Paramount Channel.

Serial Taylora Sheridana, twórcy takich hitów jak obie części "Sicario”, czy czterokrotnie nominowany do Oscara film 'Aż do piekła” wywołał niemałe poruszenie. „Yellowstone” opowiada bowiem historię Johna Duttona (Kevin Costner) oraz jego rodziny, właścicieli największego rancza w USA. Ich posiadłość graniczy z terenami należącymi do deweloperów i indiańskiego rezerwatu – wygłodniałych, biznesowych wilków, gotowych zrobić wszystko, by zagarnąć choć część rancza Duttonów, słynnego Yellowstone.