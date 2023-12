Jak Ogórek zareagowała na zmiany w TVP? Wymowne zdjęcie z samego rana

Internauci byli bezlitośni. W komentarzach czytamy: "Pani Magda od wczoraj na bezrobociu...", "I trzeba było się tak wysypiać przez ostatnie lata, dla swojego i naszego zdrowia. Kierunek Watykan czy Jakimowicz?", "W końcu nie ma hejterki w mediach publicznych", "E, teraz to się pani wyśpi za wszystkie czasy, nie trzeba już rano wstawać żeby siać tę toporną propagandę pod szumną nazwą 'dziennikarstwa'. Psychika też odpocznie, co prawda głównie widzów, ale zawsze to coś. Same pozytywy. Serdeczności".