Polsat jest bezstronny i rzetelny? Tak pokazali walkę o TVP

Wbijanie szpilek rządowi

Kiedy uważnie analizuje się "Wydarzenia", można jednak dostrzec kilka drobiazgów, które przekonują, że stacja lubi wbić szpilę urzędującemu rządowi. To nie jest otwarta, bezpardonowa krytyka, to raczej delikatne wskazywanie braku konsekwencji między deklaracjami a działaniami, czy niejasności co do legalności i słuszności wszystkich działań.