Jacek Kurski dziękuje widzom TVP. Pokazał wyniki oglądalności koncertu dla Krawczyka

W niedzielę 30 maja TVP wyemitowała koncert zatytułowany "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk", upamiętniający dorobek muzyczny zmarłego niedawno wokalisty. Na scenie amfiteatru w Opolu z twórczością Krzysztofa Krawczyka zmierzyli się popularni artyści (m.in. Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Rafał Brzozowski, Łukasz Zagrobelny), choć trudno było im dorównać legendzie. Muzyczne widowisko, w czterech następujących po sobie odsłonach, wypełniło na antenie Jedynki cały niedzielny wieczór (emisja zaczęła się kwadrans po godzinie 20, a zakończyła po północy). Imprezę prowadził Tomasz Kammel, a na widowni zasiadła m.in. wdowa po muzyku Ewa Krawczyk czy jego menadżer Andrzej Kosmala.