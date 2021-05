Trzaskowski uderza w TVP. Kpi z Kurskiego i prorządowych mediów

"Czy Jacek Kurski et consortes naprawdę dopuścili do tego, by pod szyldem Telewizji Narodowej odbywały się kursy z przemycania widzom niemieckiego punkt widzenia?! Droga czytelniczko, drogi czytelniku – jeśli do tej pory nie mieliście pojęcia o tych niepokojących wydarzeniach, to dzisiaj każdemu z Was mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem: #WieszWięcej" - pisze Trzaskowski, nawiązując do hasła TVP Info.