Danuta Holecka zniknęła z "Wiadomości" TVP. Oto powód

Przypomnijmy, że Holecka z Telewizją Polską związana jest od 1993 r. Trafiła tam dzięki konkursowi na prezentera. – Zgłosiło się mnóstwo ludzi. Najpierw czytało się tekst do kamery, potem była rozmowa kwalifikacyjna. Po tym wszystkim miałam przeświadczenie, że jest to mój ostatni pobyt w telewizji i że wypadłam fatalnie. Ku swojemu zdziwieniu i radości dostałam zaproszenie na drugi etap i... tak to się zaczęło – powiedziała w wywiadzie dla "Gali".