Andrzej Kosmala uległ wypadkowi. Koncert ku pamięci Krawczyka zakończył na SORze

W niedzielę 30 maja TVP zorganizowała w Opolu pierwszą odsłonę widowiska "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk" upamiętniającego muzyczną twórczość zmarłego niedawno wokalisty. Na scenie w opolskim amfiteatrze wystąpiło grono popularnych artystów (m.in. Ryszard Rynkowski, Maryla Rodowicz, Andrzej Piaseczny, Natalia Kukulska), którzy przy wsparciu orkiestry Tomasza Szymusia wykonali największe przeboje legendarnego muzyka. Wśród widzów koncertu nie mogło zabraknąć najbliższych Krawczyka. Na widowni zasiadła m.in. wdowa po zmarłym artyście, Ewa Krawczyk, która momentami z trudem powstrzymywała łzy wzruszenia. Obecny był, choć nie tylko w charakterze odbiorcy, ale także współorganizatora tego wydarzenia, menadżer Krawczyka, Andrzej Kosmala.