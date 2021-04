Internauci mówią o pomyłce w "Milionerach". Częściowo mają rację

"Nazwa którego dnia tygodnia w wielu słowiańskich językach nawiązuje do niepracowania?"

C. soboty

W językach słowiańskich nazwa dnia nawiązuje do obowiązku powstrzymania się od pracy, który uważany jest za ważny wyznacznik niedzieli. W języku prasłowiańskim ne delati znaczyło nie działać, nie pracować. W języku czeskim funkcjonuje słowo nedele, a w serbsko-chorwackim nedjelja.

Choć niedziela była tutaj prawidłową odpowiedzią, to internauci wskazują, że jest jeszcze druga poprawna. Według nich gdyby uczestniczka zaznaczyła C. sobota, to odpowiedziałaby dobrze i mogłaby się odwoływać po odpadnięciu z gry. Trzeba przyznać internautom rację.