"Milionerzy": Skończył szybciej niż zaczął. Druzgocąca porażka

Zasady teleturnieju są proste. Przed uczestnikiem jest perspektywa wygrania miliona złotych, a jego droga do fortuny skraca się po każdej prawidłowo udzielonej odpowiedzi na dwanaście pytań. Śmiałkowie mają do dyspozycji także trzy koła ratunkowe. Brzmi prosto? Jak najbardziej, ale "Milionerzy" niejednokrotnie udowadniali już, że wcale tak łatwo nie jest.

Możliwe warianty odpowiedzi były następujące: A. nie cudzego prosa, B. bo cię utnie osa, C. docenią to niebiosa, D. lepiej zjedz gyrosa. Uczestnik postawił na odpowiedź B i to go zgubiło. Poprawna odpowiedź to A, a grający o milion śmiałek nie wygrał nawet 500 zł.