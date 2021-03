"Milionerzy". Obawiał się tego pytania. Spore pieniądze były do wygrania

Pan Andrzej nie miał w "Milionerach" łatwych pytań, a mimo to udało mu się dotrzeć prawie do końca. Przy jednym z ostatnich nie czuł się na siłach, by spróbować choćby strzelać.

Share

Hubert Urbański żałował, że gracz nie zaryzykował Źródło: AKPA