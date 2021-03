Zaskakujące pytanie w "Milionerach". Wierzący powinni znać odpowiedź

"Milionerzy" to teleturniej, który zadziwia swoją nieprzewidywalnością . Pozornie łatwe pytania nagle mogą sprawić sporo trudności. Niejednokrotnie liczy się nie tylko wiedza , ale także szybkie kojarzenie faktów, oczytanie, dobra intuicja, trochę szczęścia, a także znajomość tematyki religijnej. To właśnie ta ostatnia umiejętność okazała się niezwykle istotna w jednym z pytań w najnowszym odcinku programu.

Zadaliśmy Polakom pytanie za milion. Zobaczcie, co odpowiedzieli

C. magnezowych

C. różaniec

Uczestniczka ledwo spojrzała na pytanie i szybko oznajmiła, że stawia na odpowiedź C. To rzecz jasna okazało się trafnym posunięciem i na jej konto wpadło 75. tys. zł. Ostatecznie to właśnie na tej sumie zakończyła grę, bo przy pytaniu za 125 tys. dotyczącym sprzedaży warszawskich Łazienek Królewskich postawiłaby na złą odpowiedź.