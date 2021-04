Ma 6-letnie dziecko? Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musiała się tłumaczyć

Iga Śmiechowicz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku nie miała łatwo. I wcale nie mamy tu na myśli jej perypetii w programie, a reakcje fanów show. Wystarczyło kilka odcinków, by internauci wyrobili sobie o niej zdanie. Najpierw widzom "przeszkadzała" ekspresja i impulsywność uczestniczki. Później doszło oburzenie na to, w jaki sposób dziewczyna zareagowała na widok swojego przyszłego męża (Iga nie mogła powstrzymać radości i ekscytacji). W końcu zaczęły się nieprzyjemne komentarze na temat wyglądu Śmiechowicz, na które zresztą 31-latka odpowiedziała obszernym oświadczeniem .

- To jest hit. Bardzo często czytałam, że się gdzieś tam pojawiałam. Bardzo chętnie przyjmę każdy screen z moją twarzą w tych programach, bo ja nic o tym nie wiem. Byłam tylko na publiczności w "You Can Dance", ale to było lata temu. Nigdy wcześniej nie zgłaszałam się do programów. W ogóle nie było mnie w Polsce, więc absolutnie nie - tłumaczyła cierpliwie na Instagramie.