Iza i Kamil z show TVN są wciąż razem? Fani są o tym przekonani

Iza i Kamil to, można śmiało stwierdzić, najbarwniejsi uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Iza, przedsiębiorcza i energiczna fryzjerka dokładnie wie, czego chce od życia. Kończąc 35 lat stwierdziła, że pora się ustatkować i znaleźć męża – po serii nieudanych związków postanowiła zaufać ekspertom show i wziąć ślub w ciemno. 30-letni Kamil tymczasem, dotąd bardzo związany z mamą i pozostałymi członkami rodziny, postanowił się usamodzielnić i od razu skoczył na głęboką wodę – biorąc ślub z nieznajomą.

Od początku w oczy rzucała się widzom różnica wieku pomiędzy małżonkami. Dodatkowo wydawało się, że znacznie odbiegają od swoich oczekiwań i różnią się podejściem do życia. Tymczasem to właśnie Kamil wykazał się dużą dojrzałością i postanowił od pierwszych chwil zabiegać o niepewną Izę. Postanowił poświęcić się eksperymentowi w 100 proc.

Zobacz wideo: Wyjątkowy czas dla Anity ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Troszczy się o żonę, zasypuje ją komplementami, robi niespodzianki, nie szczędzi czułości. Iza, początkowo nieco oszołomiona wylewnością wybranka, w końcu uległa romantyzmowi i także zaczęła okazywać mężowi coraz większą czułość. Szybko okazało się, że pozornie niedobrana para świetnie się dogaduje i rozumie praktycznie w locie. Co więcej, może liczyć na ogromne wsparcie bliskich.

Oboje zobowiązani są jednak do utrzymywania szczegółów ich znajomości nie tylko do premiery sezonu, ale i w trakcie jego trwania. Dopóki nie pojawią się wszystkie odcinki, nie mogą wyjawić, jak potoczyły się ich losy. Choć chwaląc się udziałem w programie starają się być tajemniczy, spostrzegawczy fani mają swoje sposoby, by wytropić, czy świeżo upieczeni małżonkowie są wciąż razem, czy też nie.