"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza wspomina wielki dzień. "Stało się!"

Widzowie poznali już pary z aktualnego, 5 sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Sieć jest pełna komentarzy rozczarowanych fanów, którzy inaczej obstawiali wybory "ekspertów". Widzowie w swoich opiniach są zgodni: Iza i młodszy od niej o 6 lat Kamil są źle dobrani! Ale co na to sami zainteresowani?

Oczywiście oboje podpisali stosowne umowy ze stacją i nie mogą niczego zdradzić przed finałowym odcinkiem. Gdy Iza we wrześniu wychodziła za Kamila, jej wypowiedzi na temat pana młodego były pozbawione entuzjazmu. Teraz wspomina ten dzień na swoim instagramowym koncie.

"Kochani Stało się ! 😃 Nadszedł ten wyczekiwany odcinek 😃 Ten dzień był dla mnie bardzo wyjątkowy szczególny i przepełniony emocjami i wrażeniami. Ale nie tylko ja czekałam na ten moment. Na tę chwilę czekała także moja wspaniała mama, aby zobaczyć mnie w bieli idącą do ślubu. Aby mogła być przy mnie, kiedy ubieram swoją wymarzoną suknię. Dziękuję wszystkim za to, że byli ze mną w tym szczególnym dniu, za wasze wsparcie i otuchę i ogólnie za to, że jesteście moi przyjaciele".