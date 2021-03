Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wytrzymała. Ma dość przykrych komentarzy

Wystarczyły zaledwie 4. odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia", aby kolejna uczestniczka randkowego show usłyszała pod swoim adresem hejterskie i obraźliwe komentarze. Po Idze przyszła kolej na Izabelę, która podobnie jak koleżanka postanowiła poruszyć temat publicznie.

Choć wyemitowano dopiero cztery odcinki 5. sezonu programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", uczestniczki już spotkały się z hejtem ze strony internautów. Wcześniej o przykrych komentarzach dotyczących swojego wyglądu pisała w mediach społecznościowych Iga. Teraz na temat hejterskich tekstów, które padają po jej adresem wypowiedziała się Izabela.

Fryzjerka z Bytomia w obszernym wpisie na swoim koncie na Instagramie przyznała, że długo gryzła się z myślami, czy w ogóle poruszać ten temat i w jakiej formie. W końcu postanowiła, że zrobi to spontanicznie i "napisze po prostu to co czuje". Okazuje się, że duża część nienawistnych komentarzy w sieci dotyczy wyglądu Izabeli.

- Przykre jest to, że kobieta kobiecie potrafi sprawić taką przykrość. Pisząc gruba, brzydka, grube uda, paskudne ramiona, paskudny tatuaż, szpetne brwi - to tylko kilka słów wyjętych z tego, co niektórzy wypisują. Nie wiem czy to zagrywka hejterów czy celowa prowokacja! Ale wiecie co drodzy hejterzy, powiem Wam jedno. Ja siebie w pełni akceptuje taką jaką jestem - napisała uczestniczka programu.

- I nie mam z tym problemu że mam grube uda czy nieładne ramiona. Jestem taka jaka jestem. I dziękuje Bogu za to, że jestem zdrowa, za to że mam dach nad głową, za to że mam cudowną prace, w której się spełniam i za to, że mam tak wspaniałą mamę i wspaniałych przyjaciół - kontynuuje.

W dalszej części wpisu Izabela kieruje swoje słowa do hejterów i zastanawia się, dlaczego tak postępują.

- Być może ktoś, kto pisze takie komentarze jest niedowartościowany bądź zakompleksiony, ale informuje że każdy niestosowny komentarz napisany na moim profilu, bądź innych uczestników programu świadczy tylko o tym, że brak tej osobie kultury osobistej i dobrych manier. Zanim ktoś napisze komentarz, niech się najpierw zastanowi sam nad sobą i pomyśli nad tym, że może sprawić drugiej osobie przykrość - stwierdziła.

Izabela zaznaczyła też, że nie każdy dobrze znosi hejt, a osoby komentujące program w sieci, powinny mieć to na uwadze. Na koniec poinformowała obserwujące ją osoby, że nie będzie tolerować chamstwa na swoim profilu i będzie kasować niestosowne komentarze.