Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są wściekli. Nie na to czekali

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to od kilku lat murowany hit TVN7. Widzowie pokochali ten format, o czym świadczą wysokie wyniki oglądalności (po trzech tygodniach emisji ogląda średnio 763 tys. osób). Ci, którzy nie mogą doczekać się odcinka w telewizji, mogą wykupić specjalny przedpremierowy pakiet na player.pl. W ten sposób można było obejrzeć to, co widzowie TVN7 zobaczą dopiero za tydzień. I ten system doskonale sprawdzał się przez pierwsze cztery odcinki. Czar prysł, gdy w ostatni piątkowy wieczór na platformie miał zostać opublikowany długo wyczekiwany przez fanów odcinek ze ślubami trzech par.

"Do bani, czekasz cały tydzień na ten najważniejszy odcinek, a tu surprise i znowu musisz czekać tydzień... Ale wymyślają", "Nie wiem, za co płaci się abonament. To wprowadzanie klienta w błąd. Żenada i brak profesjonalizmu", "Godzina programu prawie, a same powtórki z poprzedniego. Lipa!" - grzmią niezadowoleni widzowie na oficjalnym profilu TVN na Instagramie.