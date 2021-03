Wspólne zdjęcie jest dowodem. Widzowie dobrze znają jej koleżankę

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to niewątpliwie hit TVN7. Co tydzień widzowie tłumnie zasiadają przed telewizorami, by oglądać losy tych, którzy zdecydowali się powiedzieć "tak" nieznajomej osobie. Choć mało która para trwa do dziś w zaaranżowanych przez telewizyjnych ekspertów małżeństwach, wciąż nie brakuje tych, którzy chcą powierzyć znalezienie swojej drugiej połówki psychologom i antropologowi. W 5. edycji na taki krok zdecydowali się Izabela, Iga, Laura, Kamil, Karol oraz Maciej. Już po pierwszych odcinkach można było zakładać, który z uczestników ma nie tyle co szansę na miłość, co na bycie ulubieńcem widzów.