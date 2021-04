Widzowie są wzburzeni wyborem ekspertów. Ci się bronią: "Nie robimy nikomu krzywdy"

Trzeba mieć odwagę, by zdecydować się na ślub z obcym człowiekiem, a potem stanąć naprzeciw niego i powiedzieć "Tak". A to wszystko pod dodatkową presją, bo pod czujnym okiem kamer. Ryzyko takie podjęli Iga i Karol, Izabela i Kamil oraz Laura i Maciej. Dobór dwóch pierwszych par wzbudził w fanach programu wiele emocji, niekoniecznie tych pozytywnych.

Widzowie twierdzą, że z Karolem powinna być Iza, natomiast Igę eksperci powinni sparować z Kamilem. W sieci nie szczędzą gorzkich słów pod adresem ekspertów: "Ale co ma nas zaskoczyć? Że 35-letnia babka z własnym biznesem dostała maminsynka, który myśli tylko o zabawie i grze z kumplami w bilarda? To fakt, zaskoczyło mnie, że można takie osoby ze sobą połączyć" - napisał jeden z fanów o Izie i Kamilu.

"Chyba brak okrzesania i ogłady, gdy wymaga tego sytuacja. Sorry, ale darcie japy czy pokazywanie ''yes, yes, yess' to nie reakcja na stres, tylko brak kultury osobistej. Niech ten Karol ucieka póki czas, bo będzie się musiał wstydzić za nią non stop" - to z kolei krytyczny głos dotyczący związku Igi i Karola.