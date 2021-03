Zabawna wpadka w show TVN. Iza pomyliła męża

Anita i Adrian wciąż śledzą "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zdradzili, komu kibicują

Ten jednak już od pierwszych chwil starał się, by powodów do zmartwień nie miała. Postanowił zaopiekować się nią, zabawiać rozmową i nie szczędzić czułości. To sprawiło, że Iza szybko się rozluźniła i para przeszła do poznawania się nawzajem. To niewątpliwie dobrze wróży, choć sam początek nie był ani sielankowy ani pozbawiony wpadek.