Hit HBO już wkrótce w TVN-ie. Dostał 10 nagród Emmy

Za kamerą stanął Johan Renck, pracujący okazjonalnie przy "The Walking Dead" (jeden odcinek), "Breaking Bad" i "Wikingach" (po trzy odcinki). Scenariusz napisał Craig Mazin, znany z "Kac Vegas w Bangkoku", "Kac Vegas III" i późniejszego hitowego serialu "The Last of Us". Klimatyczne zdjęcia to dzieło Jakoba Ihre ("Oslo, 31 sierpnia", "Głośniej od bomb", "Thelma").