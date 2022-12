"Czarnobyl: oczami świadków". Wspomnienie Ludmiły Ignatienko

Prawda o naturze wydarzeń, do jakich doszło na terenie Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu, zaczęła do niej docierać dopiero, gdy jedna z lekarek w Moskwie niespodziewanie zapytała, czy posiadają dzieci. Gdy Ludmiła odparła, że mają dwójkę, to w odpowiedzi usłyszała, że to dobrze, bo więcej im nie będzie potrzebne. Niedługo później podsłuchała też rozmowę dwóch pielęgniarek nazywających po kryjomu jej męża "elektrownią jądrową".