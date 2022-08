Historia festiwalu w Sopocie. Niezapomniane wpadki i skandale, którymi żyła Polska

W tym samym roku wpadkę zaliczył grecki gwiazdor Demis Roussos, który wbrew regulaminowi zaśpiewał w Sopocie z playbacku. Za oszustwo spotkała go kara finansowa, ale widzowie tamtego festiwalu i tak najbardziej zapamiętają to, jak zaprosił do tańca ówczesną gwiazdę TVP, Irenę Dziedzic oraz jego nieskrępowane wyznanie. Po zakończeniu występu utworem "Forever and Ever" przyznał, że chce już wrócić do hotelu i napić się wódki.