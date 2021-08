Wpadka na festiwalu w Sopocie. Pomylili Roksanę z Viki Gabor

Roksana Węgiel i Viki Gabor to dwie najmłodsze uczestniczki tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Roxie zdobyła ogromną popularność, gdy w 2018 r. wygrała Eurowizję Junior. Rok później Viki Gabor powtórzyła sukces poprzedniczki, zdobywając kolejne zwycięstwo dla Polski. Od tamtej pory obie młode wokalistki są do siebie porównywane.