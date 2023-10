HBO znika z Polski. Zastąpi go nowa platforma

Rozbudowana oferta HBO Max

Warto przejrzeć zasoby HBO Max i nadrobić zaległości. Na platformie znajdziemy m.in. takie seriale jak "Rick i Morty" z dopiero co rozpoczętym nowym, siódmym sezonem, bijący rekordy popularności "The Last of Us" z ulubieńcem internetu, Pedro Pascalem, czy kultowe amerykańskie "Biuro" z Steve'em Carellem. Sprawdźcie, jakie jeszcze tytuły pojawią się tam w drugiej połowie października.