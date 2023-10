Druga połowa października na HBO Max. Jakie nowości zobaczymy w ofercie platformy?

Druga połowa października na HBO Max to między innymi wyczekiwane premiery nowych sezonów dwóch serialowych produkcji. Pierwsza z nich to "30 srebrników", która zabiera widza w niezwykłą podróż do świata, gdzie siły siły dobra i zła toczą ze sobą nieustanną walkę. Tym razem Ojciec Vergara będzie musiał stawić czoła nowemu wrogowi.