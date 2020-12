Krowa wydaje na świat… ludzkie dziecko. Takich szaleństw jest tu więcej

Potwierdzenie tego mamy już na samym początku. W pierwszej scenie oglądamy, jak krowa wydaje na świat ludzkie dziecko. Raczej nie da się wymienić w ostatnich latach produkcji telewizyjnej czy filmowej, która witałaby nas w podobny sposób. Sęk w tym, że jest to zaledwie preludium do tego, co czeka nas dalej.

– Jeśli Bóg wie wszystko i opowiada historię ludzkości, to oznacza, że jeszcze przed narodzeniem człowieka wie, czy trafi on do piekła, czy do nieba. To sprawia, że musiał wiedzieć o Judaszu i jego zdradzie. Bóg nawet powiedział mu – zrób to [w apokryfie Judasz jest przedstawiony jako narzędzie boskiego planu zbawienia – przyp.red.]. Więc Judasz nie jest zły, a przecież uznaje się go za takiego. Patrząc z tej strony można dojść do wniosku, że złe rzeczy, które robią ludzie, spełniają plany Boga. Jeśli wierzysz w Biblię, w taką ideę Boga, musisz uznawać fakt, że zło i dobro są bardzo blisko siebie – wyjaśnił Iglesia.