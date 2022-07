HBO wycofuje się z produkcji polskich filmów i seriali. Co z nieukończonymi projektami?

Niedawno również Netflix zapowiedział strategiczne zmiany. Sprawozdanie z pierwszego kwartału 2022 r. było dla tej platformy druzgocące. Po raz pierwszy od dziesięciu lat Netflix zanotował spadek liczby osób opłacających abonament. Choć na razie to zaledwie 200 tys. subskrypcji mniej, prognozy na następny kwartał są jeszcze gorsze - mowa o stracie ok. 2 mln użytkowników. W marcu właściciele Netfliksa zwolnili 150 pracowników, głównie z USA, a pozostałych zachęcili do szukania firmowych oszczędności.