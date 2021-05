Hanna Żudziewicz o anoreksji. "Nienawidzisz siebie i głodzisz się myśląc, że w ten sposób będziesz lepszy"

Hannie Żudziewicz, z pomocą bliskich udało się w porę zareagować. "Ja na szczęście mam wokół dużo cudownych ludzi i najkochańszą rodzinę, dzięki której w miarę szybko wróciłam do normalnego życia" - wyznała. Zaapelowała też do internautów, by ostrożniej komentowali wygląd innych osób, bo często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo można w ten sposób komuś zaszkodzić.