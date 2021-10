Gwałtownie zyskał potężną sławę. Gracz 001 ze "Squid game" komentuje to, co wydarzyło się po premierze Netfliksa

- Nie mam żadnych wielkich ambicji. Wiele zyskałem w swoim życiu. Teraz chcę z tego korzystać. To jest tak: idziesz w góry i trafiasz na piękny kwiat. Gdy jesteśmy młodzi, zrywamy ten kwiat i zostawiamy go dla siebie. Ale z czasem, gdy osiągasz taki wiek jak ja, zostawiasz ten kwiat dokładnie w tym miejscu, w którym go znalazłeś i wracasz do niego, by się nim cieszyć. Tak samo jest w życiu. Trzeba żyć tym, co jest. To proste - przyznał O Yeong-su.