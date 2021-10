Cały świat mówi o tych znakach. Oto, co oznaczają

"Squid Game" to nieoczekiwany wielki hit Netfliksa. Koreańska produkcja zmierza ku temu, by być najczęściej oglądaną w historii platformy. Choć jeszcze nie podano oficjalnych wyników oglądalności, to szefowie Netfliksa wskazują, że zdecydowanie przebije popularnością inną hitową produkcję - "Bridgertonów". A serial o miłosnych perypetiach członków londyńskiej rodziny w czasach brytyjskiej regencji miał 82-milionową widownię. Tymczasem "Squid Game" był numerem 1. w 90 państwach świata.