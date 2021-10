Świat oszalał na jego punkcie. Przebój Netfliksa wygenerował 900 mln dol.

W najnowszym raporcie Netfliksa, do którego dotarła agencja "Bloomberg News", zarząd platformy streamingowej zaktualizował liczbę gospodarstw domowych, w których koreański serial był oglądany przez przynajmniej przed 2 minuty (z 111 mln do 132 mln). Z raportu dowiadujemy się również, że 89 proc. widzów (czyli około 117 mln) śledziło losy bohaterów "Squid Game" przez co najmniej 75 min., zaś aż 66 proc. widzów (czyli około 87 mln) obejrzało serial do samego końca.