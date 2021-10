"Squid Game": Netflix zrobił interes życia. Serial zarabia miliardy dolarów

"The Closer" z pewnością nie zarobi tyle, co "Squid Game", ale Netflix nie może narzekać na niską popularność tego programu. Chappelle został bowiem szybko oskarżony o głoszenie homofobicznych i transfobicznych żartów, w sieci zawrzało od komentarzy osób, które domagały się usunięcia tego programu z oferty itd. Wszystko to oczywiście przekłada się na większą oglądalność "The Closer".