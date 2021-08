Gowin nowym Tuskiem? "Wiadomości" znalazły nowego wroga

W materiale, który przygotowali Konrad Wąż i Piotr Domański, "Wiadomości" pokazały wypowiedź Jarosława Sachajko z Kukiz'15, który tłumaczył: - Zakładaliśmy, że to będzie takie odroczenie do jutra. Jeżeli to mają być kolejne trzy tygodnie rozmowy o niczym, to trzeba zrobić reasumpcję, bo my nie zgadzamy się na takie przerwy.