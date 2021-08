"Lex TVN" w Sejmie. TVP Info nie pokazuje wystąpień opozycji

To, co uderza jednak najbardziej, to fakt, że transmisja z prezentacji ustawy "lex TVN", która powinna stanowić sedno medialnego przekazu TVP Info, w rzeczywistości była tylko dodatkiem. Na antenie wyraźnie przeważały jednostronne komentarze, a nie informacja, którą swobodnie mógłby zinterpretować widz.