Fani zażenowani finałem "Love Island". Apelują do twórców

Choć w swoim założeniu tego typu show ma pomóc uczestnikom znaleźć drugą połówkę, jest też trampoliną do kariery. Pary, które tworzą się m.in. w "Love Island", rzadko są ze sobą po programie, to co im pozostaje to z pewnością popularność. Coraz częściej też można zauważyć, że to właśnie perspektywa sławy jest powodem zgłaszania się do tego typu formatów.