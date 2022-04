"Love Island": Oliwia i Konrad odpadli z programu. Mają żal do pozostałych uczestników

Oliwia też była rozżalona: - Najważniejsze było to, żebyśmy my się dogadali. Ja mu powiedziałam jak było, co mówiłam, co zrobiłam i był luz i świetnie się bawiliśmy i nagle na 2 dzień takie "bum". Jakby ktoś zaczął między nas wchodzić i myślę: "Ok, jedna osoba ale tyle osób?". Kopara mi opadła! W tym programie mogłam się wszystkiego spodziewać ale nie tego, że ktoś może myśleć tak o mnie o mojej osobie. Ciężko mi o tym myśleć i mówić, bo cały czas dostawałam sygnały: "ale wy jesteście świetną parą", "pasujecie do siebie", "słyszę was z boku o czym rozmawiacie, o przyszłości, co będziecie robić" to wszystko się łączy i każdy nas podbudowywał i na sam koniec taki strzał.